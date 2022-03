Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Todos los días, para ir a mi trabajo, paso por la puerta del Hospital Vilardebó.



Hace muchos años que vemos como se va deteriorando, sin observar un atisbo de mejora.



En mi juventud (hace ya unos 30 años) recuerdo visitarlo una sola vez y, la verdad, la impresión que me causó fue tan fuerte que nunca más volví.

Ahora lo observo desde afuera. Sus amplios jardines, que deberían ser un hermoso parque, están llenos de yuyos y plantas que crecen por doquier, sin ningún cuidado. Su fachada luce muy deteriorada, las paredes despintadas, las rejas corroídas. En fin, una imagen que causa una gran tristeza.



Entiendo que se necesita mucho presupuesto para arreglarlo, pero quizás simples detalles como arreglar el jardín, le cambiaría un poco la “cara” al lugar.



Un hospital que ha sido declarado Patrimonio Histórico no debería encontrarse en estas condiciones.



No quiero ni imaginarle si el afuera se ve en estas condiciones, cómo será la situación en el interior del establecimiento.



Sé que las autoridades actuales han estado concentradas en el tema de la pandemia, pero también sé que quieren y están haciendo todo para mejorar.



Por eso, desde mi lugar como ciudadana, les reclamo un poco de atención y mejora para este sitio donde van a atenderse nuestros enfermos psiquiátricos.