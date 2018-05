@|Sr. Presidente de ASSE: Dr. Marcos Carámbula, Centro Auxiliar Dr. Alfonso Espínola, Hospital de Las Piedras:



Después de varias inauguraciones en el correr de los años y hablo desde el gobierno de Lacalle, siendo la última inauguración la semana pasada 18/4/2018, sigue siendo Centro Auxiliar.



En el día de hoy, se me ocurre que sé la razón: no todo su personal es idóneo para la tarea y entonces no se puede llamarlo hospital.



El 23 de abril, día feriado, mi prima tuvo que asistir a la emergencia con la orden de la cirujana a curarse de una cirugía menor que le habían realizado el sábado 21 de abril. Pasadas las 9 hs de la mañana, la llaman y ¡ohhhh sorpresa!: ni las dos enfermeras ni la nurse se animaron a curarla porque nunca habían visto esa clase de sutura, consecuencia: se fue sin curar. ¿No habría médico para llamar y pedir consejo? Sólo le operaron un quiste sebáceo por sobre el cuero cabelludo, ¿qué personas atienden en ese hospital? ¿Cuál es su idoneidad? ¿En manos de quién están los enfermos? ¿Qué seguridad se tiene que el personal ha estudiado?

Hartos estamos de las cadenas del gobierno que nos muestran las maravillas que realizan, entre ellas los adelantos para la salud de todos los uruguayos. No hay más que ingresar en la página web de ASSE y ver entre ellos, la inauguración de una sala de cirugía laparoscópica justamente en Las Piedras. ¿Sabrán hacer uso de ella? ¿Tendrán personal capacitado para ello?



Dr. Carámbula: es en su ciudad natal...



¡Es lamentable, jugar con la salud usándola como propaganda política!