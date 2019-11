Horas de trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada el IneEd publicó un concienzudo análisis de los sueldos docentes (ver su página web) en el que los analiza y compara con todo tipo de índices y en el que llega a la conclusión de que han tenido un gran aumento en los últimos años, gracias al FA. (lo cual es cierto).



Pero indica que: a) comparado con otros profesionales universitarios tienen menor remuneración, y b) los docentes, en general (y según una encuesta) están disconformes.



Con respecto al ítem a) queremos recordar que los egresados de los Institutos de Formación Docente, no tienen nivel universitario, por lo que no se los puede comparar con Profesionales Universitarios. (Justamente se habla mucho de crear una Carrera Universitaria Docente).



En cuanto al ítem b), si bien tienen todo el derecho a estar disconformes, debemos recordar los malísimos resultados de la Educación Pública, que reflejan las propias estadísticas e informes del INEED.



Los docentes deberían saber que nosotros (el pueblo) también estamos disconformes con sus resultados, en general. (habría que instaurar una Evaluación del Desempeño individual para ser justos).



Finalmente deseo compartir un estudio que realicé el año pasado, comparando el “tiempo” de trabajo docente en el año 2018, con el “tiempo” de trabajo de un empleado administrativo de cierto nivel, digamos un Jefe calificado (por ejemplo un Jefe Contable, egresado de la Escuela de Administración, para tener un nivel similar de estudios).



Hago notar especialmente que agregué horas de preparación de clases y corrección de escritos, a los tiempos de dictado de clase efectiva y no incluí ni sábados ni domingos (y no tomé en cuenta los paros ,ni el ausentismo, que son altos). Tampoco tomé en cuenta los varios artículos del Reglamento Docente, que autorizan a faltar por infinidad de motivos, ni las ausencias por enfermedad. Además, para no ser acusado de discriminador, comparé 2 personas masculinas, porque sabemos que las mujeres tienen más días de autorización para faltar.



Los resultados numéricos son los siguientes:

a) El jefe administrativo trabajó el año pasado 231 días (365 días menos 114 sábados y domingos, menos los 5 feriados obligatorios, menos 2 días de carnaval y 2 de turismo, menos 20 días de licencia) a 8 hs. diarias (aunque generalmente compensan las 4 hs. de los sábados trabajando 48 min. más por día). Esto nos da un Total de 1.848 hs. en el año. Promedio 50 semanas.

b) Un docente con unidad 40 hs semanales trabajó el año pasado 169 días (365 días menos 114 sábados y domingos, menos 82 días entre vacaciones y días libres). Esto nos da un Total de 1.500 hs. en el año (partiendo de 40 hs. clase más 10 hs. de preparación y corrección, semanales). Promedio 30 semanas.



Conclusiones;

1) Un docente trabaja 27% menos días al año que el Jefe Contable. 2) Un docente trabaja 40% menos semanas al año que el Jefe Contable. 3) Un docente trabaja 19% menos horas al año que el Jefe Contable.

En el caso que redujéramos al docente a la unidad de 20 hs. semanales y al Jefe Contable a medio horario (4 hs. diarias), los porcentajes permanecerían iguales.



Esta comparación puedo hacerla con bastante experiencia, porque trabajé 15 años en S. Secundaria y 15 años en UTU, pero además trabajé en empresas privadas, o sea, que conozco ambos ambientes.



Todas las comparaciones son odiosas, pero creo que esta era necesaria y, por lo menos yo, no la he visto hecha hasta ahora.



Quizás estos porcentajes cambiarían si se aumentaran los días de clase anuales (como en otros países).



PD – si alguien encuentra algún error en mi razonamiento o números, me encantaría que me ilustrara por este mismo medio.