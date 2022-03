Horarios de UTU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Escribo tras la negativa de UTU Prado de proporcionarme los horarios de clases del corriente año; a mí y supongo que a la totalidad de los estudiantes.



Ellos afirman, vía mensaje privado de Facebook (cuenta que ellos mismos promocionan como oficial), que no se darán los mismos hasta el primer día de clase; haciendo concurrir a la totalidad de los estudiantes, incluidos quienes sólo cursan materias en particular.



Es común, en esta UTU, perjudicar a los estudiantes; hacerlos concurrir por todo y muy frecuentemente argumentar que la Dirección no se encuentra para firmar. Son dos integrantes en el equipo de Dirección y no se cubren los turnos. En varias oportunidades no se encuentra ninguno; son un equipo que no brinda soluciones.



A modo de ejemplo, el año pasado no entregaron las calificaciones firmadas que pedían que solicitáramos vía mail con 48 horas de anticipación; hicieron la reunión final los últimos días del mes. Solicité la escolaridad tal cual se detallaba en un cartel publicado por ellos, y se me contestó que la reunión sería el día 29/12, situación que no permitía cumplir con los plazos, quedando los estudiantes que además somos trabajadores sin la escolaridad para presentar en nuestros respectivos trabajos; corriendo riesgo de pasar a descuento o no generar los días para los exámenes de febrero.



Con los períodos de examen se da la misma situación que con la cartelera de horarios. Los publican a último momento y esto no permite (como me sucedió en febrero que publicaron los primeros días), pedir días por estudio, solicitar tutorías; situación que culminó con la pérdida del examen.



Esto ya lo plantee oportunamente incluso por mail, y no existe la voluntad por parte de este equipo de mejorar en ese aspecto. Las decisiones terminan en un perjuicio directo hacia los estudiantes y, en especial, a aquellos que trabajan, son padres/madres o carecen de los recursos económicos para concurrir personalmente en cada oportunidad por algo que tiene un tinte importante a capricho malintencionado.



Entiendo que quizás algunas materias estén carentes de personal, pero en general eso no altera demasiado el cronograma.



Agradecería que en un futuro estas situaciones se puedan corregir, para que los estudiantes no seamos continuamente perjudicados en nuestra calidad de estudiantes, como también de trabajadores, padre/madre, etc.