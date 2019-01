Hora de unir

@|Como integrante del pueblo uruguayo en momentos de incertidumbre y desconcierto me detengo en los acontecimientos del año, donde se empieza a decidir el futuro nacional. Con el recuerdo que la Nación nació entre divisas, cuya integración fue ardua y dolorosa.



Ese divisionismo siguió latente. Sumándose en las últimas décadas, una formación opuesta a las normas, blandiendo la intolerancia y desprecio a los logros de quienes forjaron con sangre, trabajo y sudor la Patria.

Estos sujetos, fueron creados por quienes intentaron y continúan en borrar el concepto de Nación y sus principios.



Dejemos de lado el modelo que trajo la devastación basada en ideas foráneas, exhibiendo propuestas coherentes, trascendentes y aplicables, para salir del pantano.



Hoy, quienes se consideran seguidores de aquellos que ocuparon tantos años de historia e hicieron progresar al pueblo, tienen que entender que llegó el momento de participar hombro con hombro, con unión y empeño por el país, para subir a los carriles del progreso.



Es primordial partir de acuerdos programáticos entre las agrupaciones republicanas, más allá de las divisas, demostrando que se va a cumplir lo anhelado: un país democrático, libre de encono, preceptos básicos, con el trabajo como propuesta.



Sabemos que la Nación está seriamente dañada, la restauración significará trabajo y sufrimiento considerado el estado de desmantelamiento y apropiación indebida, donde la Justicia deberá poner a cada uno en su lugar.



Tener bien presente que no se debe lucrar con los bienes de todos, ejemplos sobran y la Justicia dirá.



No es viable continuar con el Estado Benefactor sin trabajo, rendimiento laboral, estudio. Con planes a cumplir en los tiempos establecidos, proyectos que no sean borradas con el codo. Ateniéndose a lo ocurrido y el estado de situación actual, las vivencias del presente llevan a que quienes quieran trabajar, deben hacerlo frente al Pueblo estará atento. De seguir en el mismo trillo, vamos a perder hasta la identidad.



Hay en el ruedo grupos de personas de reconocida capacidad, interesados en la restauración nacional.