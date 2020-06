Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Todos recordamos con entusiasmo cuando al asumir la Presidencia del Uruguay, el Sr. José Mujica, declaró que la transformación a la que él apuntaba era “educación, educación, educación”. Así, refrendado el concepto al repetirlo tres veces.



Pocos, por distraídos o por conveniencia o connivencia política, recuerdan que al dejar la Presidencia y en un acto de gran sinceramiento, declaró textual": con la enseñanza no pude".



Tampoco pudieron la Dra. María Julia Muñoz ni el Dr. Tabaré Vázquez, cuando intentaron frenar el poder sindical, adueñado de la educación, decretando la esencialidad de la misma y a las pocas horas, si no días, debieron dar marcha atrás para no hacer enojar a los que mandan en el circo.



Hoy se decidió un paro para el día 2 de julio, ¿contra la LUC?, al que quieren sumar también al Pit Cnt.



Ahora bien, resulta que los alumnos que han estado fuera de las aulas a causa de una gravísima pandemia global, vuelven a ellas el día 29 de junio, ¿y a los tres días ya les declaran un paro?



No, Sres. de Fenapes, este paro no es contra la LUC (que será aprobada democráticamente en el Parlamento) sino contra los alumnos que desean estudiar y formarse para poder progresar en la vida; y ustedes les niegan esa posibilidad. Alumnos que tal vez no tengan la oportunidad de acudir a la enseñanza privada por falta de medios, mas no de ganas de superarse.

Por todo ello digo que: ¡es la hora de los padres!



No permitan que este puñado de sindicalistas les impidan a sus hijos el derecho a estudiar.



Eviten este atropello enviando igual a sus hijos a los centros y a las aulas y que esos chicos, adueñándose de sus pupitres, les demuestren que ellos asisten para ser educados, no manipulados descaradamente.



No hay mayor igualador en una sociedad que la educación.



No dejemos que esto se diga solamente "de la boca para afuera" y luego se quiera hacer creer al pueblo que con estas actitudes están defendiendo al más débil.



No, no, no, educar no es politizar.



Quien haya mirado el último programa del domingo en el cual el Sr. Vicepresidente de Fenapes, Profesor Zlamovitz, trataba de contestar al panel nerviosamente consultando una libreta que lo acompañaba y con ella trataba de zafar de las preguntas obvias con respuestas ídem, que no eran por supuesto las que él daba, comprenderá que vamos muy mal guiados por estas personas que sólo buscan perjudicar a quienes dicen defender y les sueltan la mano cuando lo necesitan.



Son los partidarios del "cuanto peor le vaya a este gobierno, mejor será para nuestros intereses".



Nada han comprendido; el país, nuestro querido Uruguay sólo avanza y se salva si cinchamos todos juntos del carro.



Más allá de intereses partidarios, ¿de qué estamos hablando sino? No dejemos agrandar la brecha.



¡Padres, a cuidar la educación de sus hijos, ellos son el futuro y lo merecen!