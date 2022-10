Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Buscando el significado del término “Honoris Causa” aprendí que es una locución latina cuyo significado es “por causa de honor”; una cualidad que conduce a uno al cumplimiento de sus deberes, respeto a sus semejantes y a sí mismo, es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio, las cuales trascienden a las familias.



El porqué de querer saber sobre este título es la inexplicable y hasta ridícula parafernalia que se dio por estos días en la Provincia de San Luis (República Argentina), al otorgarle a José Mujica esa distinción en la Universidad de dicha provincia, a manos de su propio gobernador y ante un público de 3.500 personas.



Si ahondaran en los antecedentes del ex-presidente se darían plena cuenta de que no reúne ninguna de las cualidades que le puedan adjudicar alguna causa de honor.



En cumplimiento de deberes lleva un cero, en respeto a sus semejantes y a sí mismo también lleva un cero, en cuanto a buena reputación otro cero, acciones de servicio ni hablemos.



Para peor la máxima autoridad provincial llegó a decir que “ojalá la figura de Mujica sirva para unir a toda la Argentina”...



Realmente siento lástima por el país vecino si esperan que semejante personaje los una, digno de ciencia ficción.



Evidentemente demuestran pobreza intelectual, mediocridad política y hasta carencia de sentido común si pretenden que un ex-mandatario extranjero sea el héroe salvador de tan importante nación. La verdad algunos argentinos están realmente mal de la cabeza y ese gobernador lo termina por confirmar, así les va.



No llores por mí Argentina, no lo merezco.