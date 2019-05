Honduras, El Salvador...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estamos en plena campaña electoral.



Como un hecho normal se oyen propuestas y promesas de todo tipo. El gobierno tiene dos frentes, como siempre.



Los candidatos oficialistas que en forma recurrente aluden a “la madre de sus virtudes”: el famoso programa común que al aplicarlo es interpretado de mil maneras.



Es así que el Ejecutivo de turno tiene que sortear las vallas que le pone un pseudo marxismo criollo teniendo que hacer concesiones con 2 parlamentos: el congreso y el resultante de las elecciones con disímiles y heterogéneas integraciones.



Mucho no pueden prometer, porque han incumplido y fallado en cosas trascendentes (educación y seguridad interna), entonces usan la muletilla de terminar de “consolidar las transformaciones”. O si no esta otra: “estar alerta porque América Latina es presa de un embate de la derecha internacional contra los gobiernos progresistas”. Un cuco a la mejor usanza pachequista del cual renegaron toda la vida.



El otro frente lo compone el cada vez más gualda Pit Cnt, que con estridentes discursos sobreactuados repiten las consignas de siempre en medio de un doble juego: por un lado reclamando reivindicaciones postergadas; por otro, aplaudiendo a su gobierno. Aquellos poquitos que se desmadran son silenciados al mejor estilo estalinista. La mayoría integrando listas preparándose para salvar el examen cada vez menos exigente para poder jugar en 1ª división.



Los opositores también prometen.



Con todo derecho la gente duda de esas promesas.



Muchos porque tienen el convencimiento que nadie puede cambiar nada. Sobre todo en materia de seguridad, tema en que la propaganda de la coalición ha sido fundamental en estimular un estado de resignación en los uruguayos. Aceptar y convivir pacientemente con la delincuencia.



En ese “lavado de cerebro” colaboran interesadamente distintos operadores de la comunicación.



La diferencia que advierto es que mientras unos proponen cosas nuevas para luchar contra el flagelo, otros apuestan a la inercia o peor, proponen cosas para empeorar la situación. Entre otros el exabrupto de borrar los antecedentes de criminales.



Hablan de contrarrestar la campaña de “vivir sin miedo”. ¿Cómo la llamarían?: “el miedo es una sensación térmica” o quizá: “los informativos exageran”. Para ser coherentes mejor sería una campaña dirigida a los delincuentes, se llamaría “vivir sin miedo de ir en cana” o “los puntos (víctimas) también son culpables”.



¡Qué mal estamos! ¡Cuánta razón tenía aquel que dijo que estábamos por igualarnos a Honduras y El Salvador!



Por un lado los abusadores, los golpeadores de mujeres y menores y por otro un ejército de homicidas sueltos, con profusos antecedentes, que andan armados para darle a quien sea. En su mayoría a trabajadores que seguramente no deben estar agremiados, por eso son ignorados en los discursos de los vecinos de Jackson.



Eso sí, ¡guay con repeler las agresiones! La defensa propia incluye también la defensa ante la inquisición judicial. ¡No atente contra “vacas sagradas”! Fiscales y jueces serán implacables para caerles con todo el código buscando el detallito que los condene.