Homicidios, femicidios e infanticidios

@| Leí en el día de hoy una carta sobre los femicidios que hay en nuestro país. Me llama la atención que haya mucha más preocupación por los femicidios que el total de homicidios que ocurren diariamente. Ya que homicidio según el diccionario “Es la muerte causada a una persona por otra, o sea destrucción de la vida o muerte ilegal y voluntaria de una persona, por acción, omisión o intervención de otra u otras personas"; no habla ni de hombres, ni mujeres, ni niños. Por otro lado la palabra infanticidio refiere a “La muerte dada voluntariamente a un niño sobre todo si es recién nacido o próximo a nacer"; acá tampoco distingue sexo de la criatura muerta. Y por ultimo la palabra “femicidio” no existe en el diccionario.



No tengo la cantidad de homicidios ocurridos en nuestro país en lo que va del año pero creo que ha pasado mucho más del centenar dado que entre enero y febrero fueron 52 homicidios y creo que los “femicidios" hasta este momento llegan a 10.



En el año 2017 según cifras oficiales hubieron total de 283 homicidios, no vi si mencionaban los “femicidios" y en 2018 fueron 382 homicidios y figuran 31 femicidios en ese total de 382.



Si seguimos en ese tren de homicidios a los que hay que agregar los muertos en accidentes de tránsito los que mueren por enfermedades y con la poca natalidad en nuestro país, la mayoría gente en edad de procrear, estamos en vías de desaparecer como país.