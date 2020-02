Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Un día tras otro, se produjeron homenajes profusamente difundidos y repetidos al Dr. Vázquez, Presidente en ejercicio y exitosísimo empresario privado de la rama salud y reconocido en su especialidad internacionalmente.



Hasta ahí la noticia refleja hechos reales convocados por la CNT (el PIT murió hace años) y el SUNCA.



En el primer caso, hubo ruido de protestas por varios sindicatos, algunos de ellos como COFE o ADEOM de notoria cantidad de afiliados. Otros, como FOEB y Postales, también de buena afiliación de trabajadores.



Los que rechazaban los homenajes sostenían dos argumentos:

Uno, la "independencia" de la Central que figura en los estatutos.

Dos, lo inoportuno de unir a la Central en identificación partidaria, cuando muchos de sus afiliados no son partidarios del partido de Vázquez.



Según palabras de la propia Central, la decisión fue tomada por mayoría de las corrientes afines justamente al FA y en especial al PCU, PS, VA y MLN. Lo que coincide con el homenaje del día siguiente en el sindicato de clara dirección por el PCU.



Dos asuntos quedan en claro. Uno, la Central responde al menos en la gran mayoría de su dirección al FA (muchos de sus dirigentes aparecieron como candidatos dentro del lema) y por lo tanto, la aludida "no indiferencia" se parece como gotas de agua a la pertenencia. Y una segunda, de los dichos de Vázquez es la profunda coincidencia entre ambas fuerzas. Lo que podría decirse "matrimonio por conveniencia".



El viernes en la mañana hablando de estos hechos en el programa En Perspectiva, uno de los participantes hizo mención a la calidad de muy exitoso empresario la del homenajeado. Dicho con otras palabras, una "empresa compañera" como las murgas, dicho con amplitud.



Vázquez terminó sus palabras anunciando que dentro de unos días (al cesar) iba a hablar de cosas que ahora no podía por su cargo. Como si en tantas otras cosas de su gestión no lo hubiera hecho hasta abusando de su cargo. Veremos que nos dirá. Seguro que se pone al frente de los compañeros.



¿Será resistente?