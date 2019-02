Homenaje a Wilson

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con motivo de los homenajes al inolvidable Caudillo Blanco, nos hemos enterado que en la Cámara de Diputados hay una sala denominada Héctor Gutiérrez Ruiz, lo que es absolutamente justo, donde se colocará un cuadro de Wilson. La perplejidad me impulsa a preguntar: ¿y en la Cámara de Senadores donde Wilson desarrolló la mayor parte de su deslumbrante carrera política?, no hay una sala denominada Wilson Ferreira Aldunate donde además de la absoluta justicia que supondría, también se podrían colocar efigies de personalidades no sólo blancas sino de todos los partidos atendiendo a su personalidad unificadora, solidaria y de abrazo a todos los orientales.



¿Por qué no hay? ¿Qué dice el honorable Directorio del Partido Nacional y los líderes de los diferentes sectores? ¿Es este el mundo del revés?