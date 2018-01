Homenaje a Leandro Gómez

@| En el editorial de El País con fecha del 2 de enero se alude a la importancia que esta fecha tiene en la historia de Paysandú, el país y la región. Compartimos el punto, pero creo que el artículo tiene algunas desinformaciones que valen la pena mencionar.



Es cierto que la grandeza del episodio, que tuvo en Leandro Gómez el ícono principal, merecería tener mayor relevancia en líneas generales. Pongo dos ejemplos específicos: debería ser priorizado a nivel de educación formal. Cuesta creer por ejemplo que incluso en Paysandú, la Defensa sea un tema secundario en escuelas y liceos, que en algunos casos ni siquiera sea tenido en cuenta por maestros y docentes.



Otro ejemplo es a nivel de monumentos, espacios públicos y nombres de calles. ¿Cómo puede ser que un héroe como Leandro Gómez, tan afín al pensamiento artiguista, no tenga un monumento, más allá de Paysandú?

¿Cómo es posible que, salvo algunas ciudades y pueblos del interior, no existan avenidas o bulevares que recuerden su nombre?



El editorial señala que “Los gobiernos del Frente Amplio, más allá de algún testimonio individual de admiración por la defensa de Paysandú, tampoco hicieron mucho por valorar aquellos acontecimientos y exaltar la figura de Leandro Gómez”.



Sin ánimos de politizar ni partidizar, menos cuando hablamos de una figura de relevancia para el país como lo es Leandro Gómez. Con total respeto, permítame decirle a quien escribió que carece de información en cuanto a lo que cada 2 de enero ocurre en Paysandú en materia de homenajes. Incluso en cuanto a lo que ocurre más allá de esa fecha específica respecto a la Defensa y Leandro Gómez.



Quisiera que quien escribió el editorial se refiera a los homenajes que el Partido Nacional rindió cuando gobernó el departamento sanducero. Porque lo único que ha existido cada 2 de enero en general han sido actos proselitistas vinculados a una sola divisa. Ni hablar de las oratorias que ese día se pueden escuchar en el monumental cementerio, las cuales en su mayoría aluden a referencias negativas sobre el gobierno nacional del Frente.



Invito a visitar el emblemático Rincón de Leandro Gómez, cuyo histórico espacio está lamentablemente reducido a una casa de reuniones enrejada y que en varios momentos del año se encuentra con el pasto sin cortar o con basura en los alrededores.



¿Es una forma justa para los Defensores de Paysandú un recuerdo de estas características?



Quisiera que hubieran visitado la ciudad heroica algún 2 de enero desde 2016, para asistir a la “Vigilia por los Defensores” impulsada por el gobierno departamental del Frente Amplio, para revivir a través de lo artístico y cultural, un hecho histórico que es orgullo de un pueblo. Porque la Defensa y Leandro Gómez son ejemplo de dignidad, de patriotismo y lucha por la soberanía. Héroes que cayeron por defender al país de la cobarde alianza florista con sus amigos argentinos y brasileños. Héroes de los cuales muchos olvidaron su divisa por haber entendido la causa, como el emblemático capitán Federico Fernández, que durante los 33 días de asedio combatió con su vincha colorada.



Tengo el honor de informarle al editorialista que quien suscribe, desde 2014 ha sido impulsor del primer circuito guiado sobre la Defensa. Dicho circuito, en este 2018 cumplirá su quinto año ininterrumpido de existencia. Se trata de un recorrido a pie por lugares históricos que recuerda además anécdotas del episodio, por el cual ya han transitado cientos de sanduceros y también turistas de diversos puntos del país, la región y el mundo.

No es cuestión de politizar, mucho menos de querer apropiar. Es una cuestión justa de rendir homenaje a miles de soldados y civiles que a sabiendas de lo que iba a ser el resultado de la guerra, arriesgaron su vida por la una causa única de defender las instituciones.



De mi parte, prefiero que cada 2 de enero sea un día sobre todo de reflexión, pero reflexión en clave ciudadana y sin disputas mezquinas. Porque así como Leandro Gómez, también hubo un Pepe Batlle, o más acá en el tiempo un Wilson, un Zelmar y un Seregni. Hay figuras que siempre merecen ser recordadas por todos, más allá de sus colores y sobre todo por la importancia de sus acciones.