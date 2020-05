Hogares que están lejos de serlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Dice un antiguo aforismo “que no hay mal que por bien no venga”, y lamentablemente puede aplicarse al tema que nos ocupa. Pues esta Emergencia Sanitaria que padecemos a consecuencia de la “pandemia” decretada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), ha dejado al descubierto varias realidades sociales -que ni se mencionaron por el anterior gobierno frentista- en su maquillado “relato” sobre la situación que dejaban luego de quince años en el gobierno.



Sí, tres lustros en los que debemos reiterar que la coalición “progresista” gozó de mayorías absolutas en las dos Cámaras del Poder Legislativo y además, dispuso a su gusto de los recursos financieros -de una abundancia histórica- que como nunca antes ingresaron a las arcas públicas (fruto de la presión tributaria y de los ingresos por exportaciones hacia un mercado que parecía no tener fin).



Y en menos de sesenta días, las medidas adoptadas por el nuevo gobierno para hacerse cargo de la compleja situación sanitaria, dejaron al desnudo, realidades incontrastables que a todos nos golpean.



Pues en esta época de crisis, donde se afecta la economía nacional, se cierran negocios y actividades, se enlentece el movimiento de las personas, se cierran centros educativos y centros comerciales de grandes superficies, muchos son los que pasan al seguro por desempleo y otros, los que directamente pierden su fuente laboral de ingresos.



Se advierte entonces que casi el tercio de trabajadores en actividad lo hacían informalmente o “en negro”; que la existencia de insumos médicos para enfrentar la contagiosa enfermedad que azota al mundo no era ni cercanamente suficiente; que muchas escuelas rurales carecían de agua potable y que la amplia mayoría de “hogares de ancianos” del país, no sólo no tienen habilitación para funcionar, sino que varios de ellos se encuentran (en situaciones “espeluznantes”) muy pero muy alejadas del respeto a los derechos humanos de sus “residentes”.



Debo recordar el manejo de los dineros públicos en esos tres períodos, en los que se gastó sin límite alguno y se priorizaron obras faraónicas (alguna de ellas para abonar candidaturas políticas) o se multiplicaron “planes de asistencia” que no hicieron más que crear dependientes sumidos en la necesidad cotidiana.



De la verdadera “inclusión social” que brinda la educación pública: mejor ni hablar. Se malgastaron dineros públicos sin calibrar posibles situaciones de contingencia como las que hoy enfrentamos.



Se debió intervenir en estos hogares o residencias a efectos de comprobar el estado sanitario de las mismas, y de evaluar casos de contagio por coronavirus, en residentes y en los empleados que los asisten.



Quedó al descubierto la situación lamentable de estos “servicios”, muy distantes de cumplir con la legislación vigente en la materia.



Fuera del discurso electoral y los eslóganes publicitarios tan difundidos, ¿dónde quedó el verdadero respeto por los derechos humanos básicos de este “colectivo”? Por cierto, olvidado.



Es tiempo en que cada quien asuma en definitiva su cuota de responsabilidad.