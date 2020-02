Hogar del INAU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Este lugar se encuentra en la calle Hopa Hopa, en el Prado (ya se hizo la denuncia, e incluso Joselo López hizo declaraciones al respecto). Era una casa de familia; por deudas la casa fue a remate judicial, un señor la compró y se la alquiló al INAU.



Creemos que el lugar no es apto para ese fin y no cuenta con habilitación de ningún tipo. Es una casa para 4 o 5 personas y conviven allí 15 o más personas.



Los menores están de puertas abiertas porque dicen no ser infractores, pero cometen todo tipo de atropellos. A los vecinos nos ocasionan muchas molestias, desde pedradas, insultos, etc. Días atrás prendieron fuego colchones y casi incendian la casa contigua.



Se hicieron varios reclamos al INAU, Bomberos y a la Policía. Deberían cerrar el lugar; los vecinos estamos agotados y no soportamos más esta situación. No se puede vivir en paz. Nadie nos escucha ni apoya.

Si incendian una casa el Estado no se hace cargo; si lastiman a una persona tampoco.



Yo creo que estos jóvenes saben que está mal lo que hacen, pero también saben que nadie les pone límites; la situación cada vez está peor.

26 vecinos de la cuadra firmamos una carta que mandamos a la Seccional 8va. y el Oficial encargado quedó en enviarla a Fiscalía, pero aún no hemos tenido respuesta.



Queremos que se vayan y que los alojen en un lugar apropiado y si no encuentran un lugar que la Intendencia seda algún predio y los pongan en contenedores, así como hicieron con las escuelas.



Llevamos 4 años aguantando; somos gente de trabajo que queremos vivir en paz. ¿Quién respeta nuestros derechos?