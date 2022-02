Y Hitler cabalga de nuevo...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Podría ser el nombre de una novela histórica, pero lamentablemente es una cruda y triste realidad. El exagente de la KGB (Vladimir Putin), la agencia del Partido Comunista de las Repúblicas Soviéticas, devenido ahora en imperialista, le declara la guerra a Ucrania.



Una invasión que no tiene justificación. Es increíble que en este siglo sucedan estas cosas.



Este señor con afán imperialista, trata de revivir la antigua Unión Soviética.

Y esto es el comienzo, porque cuando el mundo libre quiera reaccionar, ya será tarde.



Las declaraciones de los líderes europeos que vimos por televisión, no sirven para nada.



Hace días Putin se reunió con el Presidente francés durante varias horas; lo mismo hizo con el Canciller alemán y con Biden. Le dio largas al asunto, pero por lo visto ya tenía todo dispuesto para la invasión.



A Europa le falta un líder como Angela Merkel. Era el momento de actuar, no de hablar. Ahora es tarde...



Ya lo dijo el Presidente de Ucrania: “Nos dejaron solos”.