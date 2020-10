Una historia que no es tan reciente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@|El pasado 4 de octubre, el diario El País en su tradicional suplemento dominical, incluye un artículo de Lászlo Erdélyi, sobre un libro de un Sr. Buchelli que posee una notoria intención política, y en el cual se hace una serie de apreciaciones que pretenden ser novedosas. Es más de lo mismo de esta embestida, que cierta izquierda con veleidades “progre”, viene realizando contra todo lo que no participa de sus ideas fuerza.



No nos tomaremos el trabajo de corregir los numerosos errores que comete en su arremetida contra figuras que marcaron camino en el periodismo nacional. Bástenos puntualizar que esta historia que tiene más de medio siglo, comienza en Salto con un reclamo de descentralización educativa, exigiendo una nueva universidad para el norte.



Sacar hechos de su contexto histórico, es una vieja estratagema de la que se sirven los manipuladores de relatos arbitrarios, que inexorablemente terminan justificando las bondades de los que siempre han apoyado los más cruentos totalitarismos del siglo XX. ¿Alguna vez se citó a Alejandro Solzhenitsyn, ya no como Premio Nobel de Literatura, sino como historiador y testigo privilegiado de la vesánica estructura de la venerada Unión Soviética, con sus disidentes confinados en campos masivos de concentración llamados “Gulags”? ¿Qué difusión periodística se le ha dado a la declaración -esta sí reciente- del parlamento europeo, que casi por unanimidad, hace apenas un año, equiparó los crímenes del comunismo con los del nazismo? Por este camino es muy fácil armar historias que absuelven a los victimarios y condenan a las víctimas.



Nada de esto es novedad. Así como la “historia reciente” ya está superando los 50 años, este panegírico de un texto, al cual se lo pretende vender como una primicia (casi que con vocación de best seller), ya se comenzó a hacer casi dos años atrás. Fue La Diaria quien inició su promoción con similar entusiasmo. En dicha oportunidad Gustavo Teba uno de los aludidos como informante por el “investigador”, envía una respuesta que fue publicada sin dilación por la mencionada publicación.



... “A mí que gentilmente le respondí a todas las preguntas que me formuló el autor... nunca pensé que le iba a llevar tantos años dar a publicidad el fruto de su trabajo de investigación sobre ‘el clima de confrontación’ que le tocó atravesar a nuestro país donde ‘los actores que habían radicalizado sus posturas no pudieron mantenerse de la práctica de violencia’ como reconoce Buchelli...”



El relato desprovisto de objetividad, le hace reflexionar a Teba sobre que ... “si no se lo ubica en la trágica turbulencia que pautó el fin de los 60 y el comienzo de los 70, carece de validez como testimonio histórico...”



Y luego en un pantallazo sobre los silencios y omisiones que transforman al texto en un alegato flechado, le recuerda al autor y al entusiasta comentarista (de La Diaria) cómo se había urdido la trama que sacudió al plácido país de las reformas sociales conquistadas con civismo ciudadano: “Si de violencia se está hablando, no olvidemos el contexto de la conferencia de Olas, realizada en Cuba en agosto de 1967 que apostó claramente a la lucha armada como único camino para acceder al poder. Para poner sólo un ejemplo de la invocación a la violencia armada, -la repentina transformación de nuestro país- recuérdese que en aquel entonces el Partido Socialista, que fundara en 1910 el abogado y poeta Emilio Frugoni, con elocuente moderación siempre predicó encarrilar los avances sociales por la vía institucional. Sin embargo, de un día para otro, Montevideo amaneció empapelado con afiches de la lista 90 que exhibían un brazo cubierto por una camisa verde oliva, que empuñaba amenazante un rifle Kalashnikov. ¿Sería para disparar jazmines y rosas o tirar alegres serpentinas? Sumado a esto, aquellos graffitis en alquitrán negro, que embadurnaron las paredes prioritariamente de los centros de estudios, con la consigna: ‘el poder sale del fusil’, apelando al sano idealismo de los jóvenes, con una incitación al voluntarismo violento...”



Creo oportuno finalizar igual que Teba, con la cita de “un trabajo mucho más objetivo y serio”, del mismo tema. Me refiero a La Agonía de una Democracia, “una pormenorizada y documentada crónica escrita por el dos veces Presidente de la República, Julio María Sanguinetti: ‘La JUP fue un movimiento que de acuerdo a su actuación proselitista no es posible reducir a las categorías de fascista o neofascista... Las organizaciones de izquierda, hasta entonces monopolistas de la acción gremial la descalificaban por “fascista”... No eran tiempos de matices, todo se ve en blanco y negro y es natural que en el medio estudiantil se viviera un maniqueísmo absoluto...’



Y concluye el expresidente “que una prueba de la adhesión a la democracia fue que el movimiento cuando las Instituciones fueron conculcadas se auto-disolviera y no aceptara ocupar cargos -ofrecidos- en el llamado gobierno Cívico-Militar.”