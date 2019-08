La hipocresía del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Durante mucho tiempo presumimos que la frase: “como te digo una cosa, te digo la otra”, era exclusiva del Pepe Mujica, sin embargo el tiempo nos ha demostrado lo contrario. Eso es algo que identifica sin duda alguna, al partido de gobierno. En estos días esto se ha visto reflejado claramente en declaraciones de dos de sus líderes importantes, como lo son José Mujica y Daniel Martínez. Al primero de ellos es la primera vez que lo vemos definir al gobierno de Maduro, como una dictadura. Hasta ahora habían sido declaraciones ambiguas que siempre trataban de evadir la definición correcta. En el caso de Daniel Martínez ya es más preocupante, pues nunca había aplicado el rótulo de dictadura para el gobierno de Venezuela y argumentaba que era una adjetivación banal. Dudo que para él eso hubiera sido banal si durante la dictadura en Uruguay, los demás países no clasificaban como gobierno dictatorial, lo que sucedió en Uruguay entre 1973 y 1985. Evidentemente el bajo porcentaje en las encuestas que el Frente tiene y el discurso confrontativo de su candidata a vice, hacen que trate de representar una posición más de centro. Parecería que también ha pesado en esto la rotunda declaración que presentó Michel Bachelet con respecto a lo que sucede en Venezuela. Esto ha generado que los grupos radicales del Frente hayan salido a protestar por estas declaraciones, pues ellos defienden al asesino de Maduro, así como defendieron a otros asesinos como Stalin, Che Guevara y Fidel Castro. A ellos no les interesa que en esos países se haya asesinado a millones de personas, lo único que los une es su odio frente a los Estado Unidos. La izquierda uruguaya también está llena de hipócritas pues se definen como defensores de los derechos humanos y combativos de la dictadura, cuando es bien conocido que cuando en febrero de 1973 las FFAA emitieron los comunicados 4 y 7, que anticipaban el golpe de estado en junio, estos caraduras eran afines a esta postura de las FFAA e incluso emitían opiniones de apoyo en el diario El Popular. Tengamos memoria y no se hagan los distraídos. Es verdad que a la juventud le han vendido un buzón con los textos tergiversados de lo que pasó en el 60 y 70, pero quienes la sufrimos tenemos muy claro lo sucedido.



También el gobierno ha mantenido una posición hipócrita y el argumento de Nin Novoa para eso, es que esa clasificación como dictadura, no soluciona el problema. Evidentemente que no, pero de otra forma somos cómplices de algo terrible que le está sucediendo a un pueblo hermano, que bastante nos apoyó cuando la dictadura en Uruguay a tal punto que rompió relaciones, cuando militares uruguayos invadieron territorio de la embajada para secuestrar a la maestra Helena Quinteros. Lo peor ha sido cuando la delegación uruguaya en la reunión de la OEA se retiró porque en ella había dos representantes de la oposición venezolana que Uruguay no reconocía. Ni Nicaragua, ni Bolivia que son afines al burro de Maduro se retiraron. La posición del canciller no asombra pues hace poco declaró que USA apoya a la oposición venezolana, porque le interesa el petróleo. Aplique diplomacia, canciller.



Es por eso importante que la ciudadanía razone y piense muy bien antes de emitir su voto. No se deje engañar porque representantes del Ejecutivo anuncian que mantendrán las tarifas hasta fin de año. Es un manotón de ahogado para engañar a quienes están indecisos. Denlo por hecho que si tenemos la desgracia que vuelvan a ganar, vamos a festejar el año nuevo con un ajuste fiscal y aumento de tarifas. Los grandes temas como la educación, la seguridad, el empleo, la corrupción que prometieron mejorar y a pesar de haber disfrutado de una economía favorable nunca vista, los resultados han sido pésimos. Tenga en cuenta que los radicales mandan y eso significa imitar a sus ídolos: Venezuela y Cuba.