Hipocresía

@|“Sería un gesto republicano y democrático”, dijo el Sr. Abdala, secretario general del PIT-CNT, para reclamar la extensión del plazo para recolección y presentación de firmas contra la LUC, ¿o contra el Gobierno? No está muy claro.



Es increíble e indignante a la vez, que este pedido lo realice una persona ideológicamente anti -democrática. Luego vino un berrinche infantil del Sr. Michelini, amenazando con aglomeraciones si no les concedían más tiempo. En realidad, sólo le puso la voz a un pensamiento que está enquistado en la izquierda, al decir por sus conductas.



La verdad es que, si a la fecha no han logrado la cantidad de firmas estimadas, tanto el PIT-CNT como el FA, es por falta de adherentes y no por falta de movilidad. No busquen una excusa para justificar un fracaso.

El Uruguay no tiene que dar ninguna señal, porque su Democracia es tan fuerte, firme y coherente con sus principios, que acepta y permite sin limitantes y a su propio riesgo, el desarrollo y participación política de ideologías totalitarias, como es el comunismo.



En todo caso y como demócrata, le pediría una señal a la izquierda de nuestro país, para que reclamen a viva voz ese “gesto republicano y democrático”, a los gobernantes de los países que son víctimas de regímenes totalitarios, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, sólo por mencionar algunos.



Allí sí hacen falta libertades y garantías, que permitan a sus ciudadanos elegir libre y democráticamente, qué gobierno quieren para su país.