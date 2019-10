La higiene femenina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las propuestas políticas, en la recta final de la campaña política, ya no creo que puedan sorprendernos más.



El anuncio de Daniel Martínez en su cuenta de Twitter de rebaja del IVA a los higiénicos femeninos por considerarlos insumos de primera necesidad rebasó todos lo límites pensables.



Si compitiera en las elecciones Pinchinatti uno podría pensar que la iniciativa fue fruto de su histórico y genial libreto.



A ver, que no se interprete mal. No es falta de sensibilidad hacia el sexo femenino lo que determinan estas líneas. Es que una medida de tal tipo no es necesaria anunciarla en el proceso de una campaña política, sino que se trata de una iniciativa de reducción tributaria que bien se puede aplicar sin alharacas promoviendo simplemente una norma legal. Mas aún cuando quien la propone es parte del actual partido de gobierno y pudo haberla propiciado mucho antes al momento tan particular con que la anuncia.

Hay cosas que a mi criterio ofenden el grado de inteligencia humana. ¿Hay alguien que asesora al candidato a Presidente Martínez que le sugiere una iniciativa de tal tipo como captadora de votos o es una idea propia...?

Productos de primera necesidad hay muchos y no todos tributan la tasa mínima del IVA que se ubica en un 10% en lugar del 22% que se aplica a la casi generalidad de los productos.



Y a propósito del IVA a esos asesores que proponen tan brillante idea, ¿no se les ha ocurrido revisar la tasa mínima que grava hoy a la sal de mesa, veneno para la salud y casi comparable al daño que puede producir el cigarrillo, que está gravada con solo el 10% y además no tributa IMESI….?

Resulta difícil comprender ciertas cosas, ¿no..? Y mas resulta inexplicable entender como a través de una normativa municipal, órbita propia del ex Intendente, en otro orden esté prohibido que las mesas de los bares tengan sobre ellas saleros disponibles para su consumo a los cuales solo puede accederse de así solicitarlos el cliente.



Roguemos para que sea quien sea el Presidente que acceda a partir del 1° de marzo próximo al gobierno, proyecte medidas más lucidas y trascendentes como las que reclama la ciudadanía en general de nuestro país, para enfrentar los problemas que hoy nos aquejan.