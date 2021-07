Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Uruguay no puede dormirse porque Argentina tiene nuevos proyectos respecto al uso de la hidrovia, y con el famoso “Canal Magdalena “.



Sabemos que cada país mira sus beneficios, y con estos “proyectos” seguramente nos veremos dañados.



Debemos adelantarnos y buscar estrategias para defender y tratar de acaparar el máximo el comercio fluvial y marítimo, no olvidándonos tampoco del tan discutido puerto de aguas profundas. ¡Estamos en una ubicacion estrategica para no desaprovechar estas oportunidades!