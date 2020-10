De héroes... y contras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Comenzaré por referirme al editorial del Señor Diego Fischer del sábado 17 de octubre, publicado en El País, titulado “Nuestros verdaderos héroes”, referido a dos programas de televisión que nos trajeron la palabra de los protagonistas con sinceridad y sin maquillajes, de la llamada Tragedia de los Andes.



Sé que a ellos no les gusta ser llamados héroes ya que una desafortunada circunstancia de vida los puso en ese lugar y en ese momento, no fue algo heroico que se propusieron hacer por mero coraje y o valentía. Sin embargo, la vigencia y valor de su historia es un ejemplo máximo de resiliencia, de cómo afrontar la adversidad, de un trabajo en equipo perfectamente orquestado en pos de un fin que ni siquiera sabían si saldrían con vida para contarlo y luego de haber perdido en ese camino a tantos seres queridos.



Excelentes ambos programas de la semana pasada que nos hacen, una vez más, pensar en esos muchachos que apenas rozaban los veinte años y valorar su hazaña, se llame tragedia (¡si lo habrá sido para todas esas familias cuyos hijos nunca regresaron!, ¡y también para los que sí lo hicieron después de haber pasado por esa instancia en la cual tuvieron que tomar decisiones duras y hacerse cargo de ello!) o se llame milagro, palabra con la cual elijo quedarme...



Una mención especial para la señora Cristina Morán, excelencia en el más puro sentido de periodismo, dejando hablar a los protagonistas sin interrumpirlos, pudiendo los telespectadores realmente disfrutar de esa entrevista.



¡Chapeau para ella!



Mismo diario, mismo día, editorial titulado “Como siempre, en contra”, del cual rescato textual el párrafo que reza: "No hay día en que no se oigan demandas al gobierno desde el FA y su brazo sindical, la CNT. Un conjunto que no se da por enterado de que el país que encontró el nuevo gobierno venía bastante fallado. Tampoco de que nos cayó una especie de maldición bíblica”.



En uno de los discursos más memorables de John F. Kennedy, el Presidente de los Estados Unidos en ese momento, decía algo así como que la gente no debería pensar qué le puedo pedir a mi país, sino qué puedo dar yo a mi país para, como ciudadano, contribuir a su grandeza.



Creo lo deberíamos tener muy presente en estos momentos, sin desconocer que hay situaciones muy angustiantes, pero que no se solucionan a lo "barra brava", convocando masas de gentes sin cuidados indispensables en estas instancias de pandemia.



¿Qué puedes hacer tú por tu país? ¿Solo gritar y exigir más esfuerzo del que ya se está realizando? ¿O remangarte y remar con más fuerza como hicieron nuestros compatriotas en los Andes hace ya cuarenta y ocho años, con todas las adversidades posibles para enfrentar?



Por ello me pareció interesante traer a colación ambos temas, para admirarme aún más con mis compatriotas que salieron de los Andes y compartir y suscribir el título del editorial del Señor Fischer, "Nuestros verdaderos héroes", así como también mi aplauso para todos los que hoy eligen "hacer algo por su país en vez de salir a hacer solamente reclamos".