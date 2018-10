@|El Uruguay desde sus comienzos como nación ha enfrentado a personas como Artigas y Sarratea, Rivera y Lavalleja, Batlle y Herrera. También lo hicieron partidos políticos como blancos y colorados que en el siglo XIX se enfrentaron en cruentas guerras. Luego, ya en el XX lo hicieron en las urnas y en el parlamento. Cansados de estas batallas verbales y comiciales, unos “illuminatis” allá por fines de los 60’s creyeron que la solución era la guerrilla urbana, inspirados por Argelia y Cuba.



Lo que consiguieron fue que algunos militares se quedasen con el poder desde 1973 a 1984 y ellos derrotados pasaran esos años en la cárcel y no como ahora quieren venderle a los más jóvenes que lo hicieran luchando contra la dictadura.



Luego apareció la novedad que iba a solucionarle todos los problemas que blancos y colorados, o sea los partidos tradicionales, le habían provocado al Uruguay: el Frente Amplio.



Entonces, la disputa pasó a ser entre derecha e izquierda. Y ésta explotó propagandísticamente los desaciertos de blancos y colorados que debieron pactar entre sí para obtener los votos para sacar las principales leyes como las de los presupuestos y la reforma de la seguridad social, y luego de obtener el poder se abroqueló con el apoyo sindical y la coraza que le proporcionaron las mayorías parlamentarias.



Dentro de un año, tendremos nuevas elecciones y ya se percibe el ambiente preelectoral. Ahora los politólogos ¿?, los encuestadores ¿?, etc., opinan que “el poder desgasta” y que el FA la tendría complicada para un cuarto mandato con mayorías parlamentarias. También que la oposición tendría que hacer un “acuerdo” antes de las elecciones para así intentar ganarle al Frente, porque si no podría intervenir la FIFA! (perdón me confundí de escenario).



Lo que pasa con el poder es que “gasta” y cuando se patinaron los ochocientos millones de dólares de Ancap, más los trescientos de Pluna, más los de ASSE, más los de la regasificadora, más los de otras “ideas” ahora recurren a “spots publicitarios” impuestos a los medios para decir lo “bien que nos va”.



La inventiva del “aparato del FA” sigue muy productiva, puesto que la medalla de oro en genética del ex vicepresidente y que la actual vicepresidenta había visto, se esfumó, logramos un “héroe de la salud”, un cineasta en Venecia y un diplomado por “Global Markets” (traducido sería Globo de Mercado) aunque ninguno de ellos estaría en carrera para la próxima, con excepción del “como te digo una cosa te digo la otra”. Es muy posible que finalmente y dado el descreimiento general sobre los políticos, aparezca un “outsider” que patee el tablero y termine siendo decisivo para el próximo gobierno dado el hartazgo general sobre los que dirigen el Estado, la creciente inseguridad y la incipiente corrupción.