Hermanos rotarios: ¡salud!

Este próximo 19 de abril si viviera, cumpliría años, 140, el fundador del rotarismo: Paul Harris.



Cuando contaba con 37 años y viendo como la indiferencia ocupaba la mayoría de los espacios de la sociedad, junto a cuatro amigos decidió fundar un club que apuntara a trabajar por y para la sociedad.

Así, el 23 de febrero de 1905, Paul Harris junto a Silvester Schiele, Gustavo Loher e Hiram Shorey reunidos en el edificio Unity, en Chicago, dieron vida al primer club rotario.



Así nació el rotarismo, institución filantrópica, de amor al género humano de carácter internacional cuyos miembros se dedican a dar de sí antes de pensar en sí.



Así, a nivel mundial, se ha esparcido ayudando a ser mejor cada día.

Quien esto escribe ingresó al Rotary de casualidad. Allá por 1979, llegó a nuestro taller mecánico, recomendado, un señor de apellido Domínguez. Realizamos el trabajo, pagó y se fue. Algunos meses más tarde, apareció con otro problema en su auto. Conversando sobre el cuidado del vehículo para que conservara en buenas condiciones nos pregunta: “¿Usted es rotario?”. Dijimos que no, que no sabíamos que era ser rotario.



Entonces nos dice: “Ud. no está afiliado a ningún club rotario pero lleva el espíritu rotario en su alma”. “Lo invito a acompañarme a la próxima reunión de mi club, es mi invitado”. Así llegamos a la confitería La Liguria de 8 de Octubre y Cipriano Miró como invitado. Al cabo de seis meses ingresamos como socio. Corría el año 1980 y desde entonces hemos estado ligado a una entidad de servicio, de ayuda al prójimo.



Rotary, es en cierto modo una escuela y por lo tanto, nos hemos sentido muy cómodo ya que durante muchos años fuimos educadores y el Rotary es una escuela de civismo, de educación en valores.



Al recordar a Paul Harris, también recordamos al amigo Domínguez que nos vinculó a la institución dándonos la oportunidad de servir, de ayudar al prójimo, algo tan venido a menos en estos últimos tiempos.



Dentro de poco tiempo, en el mes de julio, cumple sus primeros 100 años el Club Montevideo.



¡Salud! Y por cien años más.