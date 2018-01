La herencia de Mujica

@| Me resulta realmente molesto la imagen que tienen de Uruguay en el exterior gracias al ex presidente Mujica.



Por estos días, y debido a la llegada de cruceros al puerto de Montevideo, algunos turistas prácticamente corrieron a locales donde se ofrecen productos vinculados a la marihuana pensando que allí conseguirían ese producto sin ningún tipo de control y al libre albedrío.



Obviamente esto se lo debemos a José Mujica, quien en alguna oportunidad comentó que nuestro país es conocido un poco más por sus viajes, siendo recibido casi que como un gran estadista.



Recientemente escuchaba a un roquero internacional que este año visitará nuestra capital, decir que estaba agradecido con “ese presidente que liberalizó las drogas y que vive en una casa de barro”, que quería felicitarlo personalmente, aunque no sabía su nombre.



El Uruguay de la cultura, de sus grandes pensadores, de sus grandes escritores, de sus grandes artistas, evidentemente ya no existe; es algo que murió en el olvido, dando paso a la ordinariez, a la ignorancia, a la brutalidad más extrema.



Yo me pregunto dónde está la oposición, qué hace por cambiar esta realidad que evidentemente le hace mucho mal al país.



Ciertamente están muy preocupados que este año ingresamos en un período preelectoral, y lógicamente ya comienzan a tejerse las alianzas y a afianzar posibles candidaturas.



Mientras tanto, nos vamos convirtiendo en una república bolivariana, como bien dijo el cómico argentino Casero, le duela a quien le duela, porque esa es la realidad. Gracias al Frente Amplio (notoriamente estrecho de ideas), nos estamos convirtiendo en una republiqueta, donde reinan el caos y la ignorancia, la falta de cultura y de la honradez.



Rememorando un viejo eslogan de los años cincuenta, utilizado por la UBD, yo me atrevo a decir “o gana la democracia, o todo sigue como está”, así de sencillo es lo que nos espera.