Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En este último tiempo, junto a la situación que vivimos causada por el coronavirus, hemos escuchado innumerables propuestas por parte del FA y del Pit Cnt basadas en nada.



¿Deben ser consideradas propuestas?, me pregunto. Ya que no cuentan con sustento financiero alguno, esto es: ¿de dónde vamos a sacar los recursos para financiarlas?



La herencia manda porque en la mayor bonanza económica que hemos tenido posiblemente en la historia nuestro país, han gastado como si no hubiera mañana, siguiendo una incontrastable política pro-cíclica, restringiendo la acción de este gobierno.



No son autocríticos, sino al menos harían silencio.



Espero que algún día lo sean para el bien de nuestro sistema político.