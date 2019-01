Los hechos demostraron lo que son

@|Parece mentira que hayan tenido que pasar tres sufridos períodos de gobierno para que muchos votantes del Frente Amplio se hayan dado cuenta del error cometido.



Surgieron a la política con el único fin de obtener poder, teniendo en cuenta las grandes diferencias ideológicas que hay entre ellos y las ideas que cada uno considera aplicar para conseguir ciertas metas.



Obviamente los partidos de oposición que habían gobernado con anterioridad, fueron cómplices de que esto sucediera en virtud de los errores cometidos.



Durante estos años quedó demostrado que los grupos más radicales (MPP, Casa Grande, Partido Comunista, PVP) han presionado para llevar adelante políticas que han perjudicado a empresarios, productores rurales, trabajadores y dando ventajas y preferencias a ciertos grupos que están al margen de la sociedad y sólo pretenden recibir una dádiva del Estado sin brindar ninguna contraprestación.



No porque sí en estos últimos años se han perdido más de cincuenta mil puestos de trabajo, sin considerar lo que vendrá en el próximo año. Muchos empresarios han cerrado sus empresas y han emigrado a Paraguay donde las condiciones para producir son muchos más ventajosas.



Ni siquiera el Ministro Astori puede explicar cómo en el 2005 cuando asumieron el primer gobierno, el déficit fiscal a pesar de haber atravesado el gobierno de Jorge Batlle una crisis nunca vista, se situaba en el 1,9% y a fines del corriente año, a pesar de haber disfrutado de una bonanza económica formidable, el déficit fiscal rondará el 4%. Para muchos uruguayos entender esto es como hablar chino, pero dicho de forma simple es igual que si Ud. en su casa gana $20.000 y gasta $30.000; para cubrir la diferencia debe endeudarse.



Ese es el embrollo en que nos han metido y la única forma de cubrirlo es aumentando impuestos, a pesar que en su última campaña electoral habían prometido lo contrario. Como esta receta está gastada ahora los impuestos los licúan en las tarifas públicas.



Ya anunciaron los próximos aumentos a partir del 1° de enero del 2019 y lo más vergonzoso es que los combustibles no bajan a pesar de que el barril de petróleo desde el último cálculo de ANCAP bajó un 30%. Obviamente hay que seguir haciendo caja para seguir tapando el agujero que hizo Raulito, el protegido de Mujica. No sólo no bajaron los combustibles sino que aumentaron el supergás un 7,5%, sin considerar que es el combustible más usado por los uruguayos más pobres, no sólo para cocinar sino también en invierno para calefaccionarse.



A pesar que estas actitudes golpean a los más pobres y que viven de un salario, no vemos en ningún momento que el PIT CNT plantee hacer un paro para reclamar una rebaja en las tarifas públicas.



Esto demuestra la convivencia de los sindicatos con el gobierno, pues mientras los primeros les juntan votos, el gobierno los apoya en los consejos de salarios. Cuando se pelean es para la tribuna al igual que un clásico de fútbol cuando un jugador patea al contrario, pero fuera de la cancha son amigos y hacen negocios juntos.



En estas fechas en que todos anhelamos mejores deseos de felicidad, ojalá los uruguayos razonen y evalúen todo lo sucedido en estos años y de una vez por todas le saquen tarjeta roja a este gobierno cuando tengan que depositar su voto.