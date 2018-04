Hay otros temas

Sistema de Cuidados



@| Hace ya unos días estamos viendo por todos los medios de comunicación la campaña que armó el gobierno para promover el Sistema de Cuidados.



Ya resulta un poco cansador y repetitivo, pero de lo malo siempre se rescata algo bueno.



Lo que rescato es que el gobierno puede hacer una buena campaña, no hay nada que lo detenga. Teniendo la cantidad de muertos en accidentes de tránsito, considero que se puede implementar una campaña publicitaria de seguridad en el tránsito para poder disminuir en algo la cantidad de accidentes con muertos y heridos en el tránsito. No tiene que ser tan intensiva como la que están haciendo y seguro que va a ser mucho mejor recibida que la del sistema de cuidados.



Se puede explicar que hay que saber convivir, que dejar pasar un auto no nos va a tomar todo el día, que para cambiar de senda o doblar hay que usar los señaleros, que no hay que parar en la zona de cruce de los peatones...



Todo esto se enseña en las academias y la vida lo des-enseña.

Somos muy agresivos y esto tiene que parar, no se puede seguir así. También es necesario y muy importante agregar en la currícula de la enseñanza un tema de convivencia y manejo en el tránsito, a todos los niveles, porque son los chicos que aprenden eso y nos controlan que seamos mas civilizados en la convivencia.