Hay que iluminar y cuidar el monumento a Wilson Ferreira

@| En la explanada municipal hay un monumento simbólico a Wilson Ferreira Aldunate, en el lugar desde el que pronunció, tras ser liberado, su enorme sentencia sobre la gobernabilidad.



Paso por allí prácticamente a diario, porque vivo cerca, y me apena ver que, como ocurre en tantos otros rincones montevideanos, el sitio está sin iluminación ni cuidado. Hablé con uno de los arquitectos autores de la obra, quien me explicó que el proyecto original contenía un juego de luces y de vidrios, hoy prácticamente inexistente. Pregunté en forma circunstancial a algunos de los muchachos que estaban en la vuelta, instalados en la Explanada, si sabían a qué refería ese monumento - claro, no es figurativo, es simbólico, como simbólica es la Democracia – y ninguno pudo darme una respuesta.



Pido a la Intendencia que ilumine como corresponde el monumento a Wilson Ferreira Aldunate, que reponga los vidrios que propusieron los arquitectos constructores y que cuide el lugar, a veinte metros del despacho del señor Intendente. No sólo se trata de la ciudad, sino de la memoria.