Hay equipo, hay esperanza

A la luz de lo que fueron los resultados de las elecciones del domingo 30 y parafraseando lo que publicará una querida ex compañera de liceo, quiero expresar un “adelante” bien grande y bien sentido al Ec. Ernesto Talvi, al Dr. Luis Lacalle Pou, al Dr. Pablo Mieres, y a tantos que, en un acuerdo nacional y por encima de pasados que ya fueron y desprovistos de mezquindades varias, pugnarán por hacer de este Uruguay un pequeño pero gran país, cómo le gusta decir al Ec. Talvi.



“La causa de los pueblos no admite la menor demora”, el momento es hoy. Cada partido tiene su rica historia, su grandeza viene de todo ello. Pero, de que nos sirve anclarnos allí cuando las circunstancias nos dicen que el mundo cambio, todo va evolucionando y no podemos seguir atados a algo que ya no sirve.



¿Izquierda?, ¿derecha? A quien le importa discurrir sobre ello si es el freno que nos impide avanzar?



Tanto el Ec. Talvi como el Dr. Lacalle y también el Dr. Mieres se han preocupado de formar equipos excelentes, técnicos que son los mejores en sus áreas y por añadidura, abiertos a convocar a los top que quieran sumarse, sin importar de que pelo o partidos vengan. Ayer nomás, el Ec. Talvi alababa en su intervención televisiva a colegas que actúan hoy en el Ministerio de Economía, destacando su valía y expresando su deseo de poder contarlos en su equipo, ¿por qué no?



La gente se cansó de este modelo que, habiéndose presentado como el salvador y único capaz de dar un vuelco hacia la excelencia, tiene sus luces pero muchas más sombras que hoy lo condenan irremediablemente a rever sus políticas.



El mismo ex presidente Sr. José Pepe Mujica declaró no hace tanto y, nobleza obliga reconocerlo, “con las presiones de los sindicatos de la educación, no pude”. Y es allí justamente en donde está el nudo a desatar. Si damos a nuestros niños y jóvenes herramientas para lograr sus mejores objetivos en la vida y lanzarse con empeño en pos de un futuro que los motive, tendremos resueltos muchos de nuestros problemas: drogadicción, delincuencia, ni nis en las esquinas sin saber hacia donde poner el rumbo.

Modelos no faltan de lo que se puede lograr (Impulso, Los Pinos, etc.). Me hace gracia cuando, para denostarlos, se dice que solo sirven para deducir impuestos o tranquilizar conciencias. Pero no ven a los padres a quienes convocan estas Instituciones deseosos de que sus hijos puedan acceder, han comprendido que es su forma de salvarlos. ¿Y quien no quiere lo mejor para sus hijos?



Tengo ejemplos de cercanía que, habiendo perdido algún ser querido en la oscuridad del submundo de la droga, solo quiere para sus otros hijos liceos de tiempo completo, que los forme para la vida y recuperen el sentido de la misma con trabajo y valores.



Por todo ello creo llegó el momento de poner todos y cada uno desde nuestro lugar un granito de arena para llegar a conformar un súper equipo decidido a mirar el futuro con ganas y mucha esperanza.



A los que dicen que los políticos no trabajan, que se aprovechan de su estatus, etc., me gustaría recordarles que hacer política también supone un gran esfuerzo, formarse, informarse, dejar de lado tantos momentos de los que podemos disfrutar quienes no estamos en esa arena y sobre todas las cosas, recordarles que lo contrario a tener políticos a quienes votamos, elegimos y en quienes confiamos, es la anarquía. Y supongo que la gran mayoría del pueblo uruguayo no quiere esto para su país.



A luchar por lo que viene, con mucha fuerza y convicción y que sepan nuestros políticos que pueden contar con nosotros!