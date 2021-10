¡Hay que defender la democracia!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Luego de 15 años, en que los ciudadanos respetuosos de las decisiones de las mayorías debimos aceptar la cantidad de acciones equivocadas y desafortunadas de los gobiernos del FA, finalmente los uruguayos logramos cambiar a una conducción republicana y democrática.



El candidato, su partido, sus socios políticos y demás colaboradores tenían claro lo que deseaban hacer al llegar a la responsabilidad de orientar los destinos del país. Lo anunciaron durante la campaña electoral. Los votamos por eso.



Lo plasmaron formalmente en una elaborada “Ley de Urgente Consideración”, que daba marco para la actuación en muchas áreas relevantes para el futuro del país: educación, seguridad, relaciones laborales, leyes penales, etc.



La oposición política y sindical ha hecho lo imposible para destruir los esfuerzos realizados por el gobierno. Cada una de sus acciones e iniciativas ha sido dirigida a esos fines: la actuación en el Parlamento, las huelgas sindicales, las manifestaciones de pretendidas organizaciones sociales, las declaraciones públicas fuera de contexto, las acciones poniendo trabas a todo lo que implique cambios y mejoras.



Y todo ello en un contexto de pandemia mundial, el cual fue enfrentado con inteligencia y ejecutividad y con resultados exitosos por el Señor Presidente y todo su equipo.



Respetamos 15 años y ellos no toleraron ni un mes las opiniones de los demás (ellos que adicionalmente “se saltearon” la opinión pública expresada en otros tiempos en dos plebiscitos).



“Los uruguayos de bien” debemos dar total respaldo a la conducción política en funciones y, por ello, votar no a la derogación de la LUC.