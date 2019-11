¿Hay que creerles?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Después de que en el primer período de gobierno liberaron 1000 presos y volvió el 60 % a delinquir, los continuos reclamos de la población, las 400,000 firmas que juntó Larrañaga, los récords de asesinatos, rapiñas, hurtos, la proliferación de las bocas de droga, el llamado dramático de las madres cuyos hijos cayeron en el flagelo y resulta que ahora que pueden perder, se dieron cuenta del problema...



Los que más sufren son los más desposeídos. Yo puedo pagar alarma con respuesta, tengo cerca eléctrica, perro, coloqué doble reja, después de que me robaran 4 veces.



Pero no todo es malo, hoy un amigo me dijo; “me dieron la orden que no te diga más rosadito”.