Hay que caminar por Montevideo para ver cómo está

@| Gente tirada por cualquier lado. Basura. Olor a humo de marihuana. Comercios cerrados o vacíos en vías de cerrar. Calles en mal estados. Pero muchas cámara del IMM para multar. ¿O cámaras de vigilancia para?

Es lamentable el nivel de burla a los uruguayos al que llega este gobierno del Frente Amplio. No somos niños de un año que no sabemos lo que nos dicen o que entendemos a medias.



Siguen comparando con la crisis del 2002, de la cual se salió rápidamente y para comprobarlo repito palabras del Dr. Vázquez a Batlle, en la Asunción en 2005: “Me entrega el país en franca recuperación”. Y fue así. El país salió de una terrible crisis en poco más de dos años, por acciones de un equipo económico que no era del Frente Amplio, el cual pedía a gritos medidas opuestas.



No llegamos a 15 años de gobierno, el país está barranca abajo y no se toman las medidas. El supuesto camión blindado se desbarranca. Nos matan a impuestos. Pasan soberbia y diariamente justificando todos sus horrores y errores de su gestión, haciéndose las víctimas de persecución política de la derecha y de que son mentiras de la oposición. Gente muestra en su facebook, un baño de un hospital (seguro recién inaugurado o a 4 camas que se instalan y piensan que estamos como en el primer mundo u otras casas propagandísticas y nos dicen que hay que seguir con el FA). ¿Esa gente no recuerda quién hizo esos hospitales, las escuelas, quién construyó todo, quién construyó al país? Casualmente no fue el Frente Amplio.



Volviendo al tema, hay que ver esa gente tirada en la calle por todo Montevideo en que condiciones está para saber que ninguno puede trabajar. Comen lo que recogen de los contenedores, lo que les da algún vecino o algún comercio del barrio... ¿Las causas?, es harina de otro costal... Otro de los tantos problemas que la gran incapacidad del gobierno no les permite resolver. Y tienen el tupé de compararnos con Barcelona.



Uruguay, salvo el 2002, en épocas difíciles, que las hubo sin ninguna duda, nunca estuvo tan mal y tan frágil como ahora. Nadie puede salir a la calle sin saber si vuelve o no, si lo asaltan o no, etc. O si entran a su casa mientras duerme, porque eso también sucede. ¿Pero hay órdenes del Ministerio de no informar? La salud está muy mal, Asse es una cueva de corruptos y de ineficiencia. Fundieron Ancap, ¡desaparecieron mil millones de dólares! Nadie se hizo cargo y los está pagando Juan Pueblo. La educación llegó a los niveles más bajos en la historia del Uruguay. ¿Culpa de los docentes? En la gran mayoría seguro que no. Esos docentes reciben órdenes, son dirigidos de arriba por ANEP y de abajo agredidos por los estudiantes o familiares. Gastamos millones de dólares, de nuestros bolsillos, en ceibalitas y dejaron de lado la verdadera educación. Hay niños que no saben nada. ANEP da órdenes que pasen de grado igual niños que no están preparados, mientras hacen propaganda de que se van a dar clase de ingles a los lejos.



Cambian libros y les enseñan a los niños una historia falsa del sangriento grupo terrorista tupamaros, en los cuales se los hace ver contrariamente a lo que fueron, los ponen como héroes que lucharon contra una dictadura (la cual es muy usada y magnificada propagandística y electoralmente.

Hasta películas vemos). Nuestro deber es decirles imparcialmente, a nuestros hijos y nietos, lo que verdaderamente hicieron los tupamaros. Esos que ahora son gobernantes, gracias al Partido Colorado y el Partido Nacional que le dieron la libertad sacándolos de las cárceles y este pueblo noble que les dio la oportunidad de ocupar esos cargos públicos, hasta una presidencia, nunca recibieron de ellos el agradecimiento...



Así son y serán. Incapaces de gobernar, pero capaces de Perdón que me fui del tema... Hay mucho más para decir... No es el momento, o si?... Así está el País.