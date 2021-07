¡Se hará justicia al fin!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Por estos días, está tomando cuerpo la idea de hacer justicia con los familiares de las víctimas del terrorismo tupamaro; lo ha manifestado el Sr. Ministro de Defensa y creo que el 90 % de la población está de acuerdo (dejamos ese 10% que son los irrecuperables, como pueden ser los Abdala y otros).



El Estado uruguayo no puede estar omiso en esta solución, y menos nuestro gobierno democrático.



Es inadmisible que “iluminados” siguiendo órdenes de Fidel, sembrando terrorismo en la década del 60´, causantes además de una larga dictadura, sean premiados con buenas jubilaciones ellos y sus familias. Y con el agravante que el ex presidente Vázquez, 12 días antes de entregar el gobierno, amplió ese beneficio; inadmisible por donde se le mire.



Mientras unos por asesinar, robar, secuestrar, tirar bombas y todo tipo de tropelías son premiados, otros, las víctimas de estos, son olvidados.



Será de total justicia que el Estado repare a los familiares; desde luego ante la falta de los seres queridos no hay reparo que valga, pero por lo menos quedar con la tranquilidad de consciencia de que se está cumpliendo en algo.