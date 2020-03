¡Habló el Presidente y trasmitió calma!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Luego de muchos años, un Presidente de la República se presentó junto a todo su gabinete para explicar la situación que estamos viviendo como consecuencia del "coronavirus".



Con claridad y firmeza, el Dr. Lacalle Pou nos informó sobre la situación y de las decisiones que el gobierno ha tomado al respecto.



Fue claro, no maquilló sus palabras, ni le quitó importancia a la situación y tampoco alarmó, trasmitió calma.



Al finalizar, respondió todas las preguntas de los periodistas, sin limitar la tarea de los trabajadores.



¡Qué falta nos hacía sentir la palabra de un Presidente serio, sereno y por sobre todas las cosas con la verdad de la situación y los pasos tomados!



Después de muchos años sentimos que un Presidente y su gobierno nos están cuidando y protegiendo.



Ahora nos toca a nosotros los ciudadanos, colaborar y ser solidarios con nuestros compatriotas y colaborar con el esfuerzo del gobierno para mitigar los efectos del virus.



Es la primera vez que estamos viviendo una pandemia "en vivo" a través de las redes y por la televisión, por lo cual debemos ser muy cuidadosos en la información que retransmitimos en redes y por otros medios.



No debemos fomentar el pánico colectivo mediante el uso inadecuado de las redes sociales.



Debemos ser cuidadosos en la compra de alimentos y otros elementos de higiene; debemos llevar lo necesario y todos tendremos lo que necesitamos en cantidades justas.



No nos dejemos invadir por el pánico y demos paso a la "coronacalma", pues el país, está en buenas manos y está preparado para enfrentarla y asistirnos.



Reitero, evitemos difundir noticias falsas elaboradas por grupos y personas que quieren aumentar el caos. Antes de compartir noticias debemos asegurarnos que provienen de fuentes serias.



Resumiendo: respetemos las indicaciones del gobierno, tengamos más solidaridad, no especulemos y obremos con más sensatez y sentido común.