¡Hablemos de vivir!

@|El Sr. Ope Pasquet con su mejor intención propone una ley nueva sobre la eutanasia.



Pienso que estamos viviendo meses trabajosos, costosos y sacrificados desde muchos puntos de vista.



Al comenzar esta pandemia tuvimos el aliento del gobierno que, apoyándose en los ciudadanos responsables que somos los uruguayos, supo tomar medidas preventivas que, está a la vista, dieron resultados óptimos.

Eso no quiere decir que no haya sido muy duro y hasta penoso, pero teníamos un norte: el bien de todos y el saber que haciendo ese esfuerzo contribuíamos a que los demás no enfermaran y no murieran de ese virus.



Es el momento que se abren las puertas con precaución y cautela, por fin el miedo que muchos tenían se va yendo y el equilibrio psicológico se va asentando en tantas personas...



Sr. Pasquet: el Uruguay no necesita en este momento que le hablen de muerte, de suicidio asistido, de eutanasia.



Queremos pensar en un porvenir sin calcular lo que haremos o harán con nosotros en el momento de la muerte. La vida nos ha sido dada y terminará sin pedirnos permiso asistidos y acompañados, si Dios quiere, con gente que nos desea el bien.



Hoy necesitamos que nos hablen de lo bello que es vivir sin cálculos.



Artigas murió anciano en el exilio, no creo que humanamente fuera lo más confortable, pero sí nos dio ejemplo de fortaleza y confianza .



El Uruguay necesita proyectos positivos y de color esperanza.