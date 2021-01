Hablar sobre ley de aborto en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nunca imaginé que podría coincidir en algo con un grupo proaborto (Las Lilas - Red de acompañamiento feminista en aborto de Uruguay) y es en la frase “Ya es hora de que hablemos nuevamente de aborto en nuestro país porque lejos estamos de haber resuelto el problema".



Quienes nos oponemos al aborto voluntario, no nos oponemos a hablar de la ley de aborto, es más, queremos que se hable, y presentamos propuestas.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE (18.987) uruguaya despenaliza el aborto si se realiza antes de las 12 semanas de gestación y si se cumplen numerosos pasos conocidos como Ruta IVE.



Se nos dice a quienes nos oponemos a las leyes de aborto que no somos provida porque empujamos a las mujeres a la clandestinidad y con ello a riesgos sanitarios. Les respondemos que no queremos abortos ni dentro ni fuera del sistema. No queremos abortos. El Estado uruguayo y la sociedad civil pueden y deben trabajar para lograr el aborto cero.



Debemos hablar sobre la ley de aborto, ya con el marco legal vigente es posible:



- En la consulta frente a la confirmación del embarazo pasar de ¿lo vas a tener? a ¿qué podemos hacer por ti para que no abortes?



- Ofrecerle ayuda y contención social a través de programas de apoyo, capacitación e inclusión laboral para mujeres en situación de riesgo.



- Coordinar el apoyo con las instituciones del Estado y de la sociedad civil.



- Entregar material por escrito sobre dichas opciones en las consultas por IVE 1y2.



- Tener un equipo interdisciplinario plural, no sólo quienes estén a favor del aborto.



- En la ecografía del embarazo no ocultar la pantalla ni bajar el volumen. No discriminar entre ecografías IVE y no IVE.



- En otros países se implementa la llamada “ley del latido”, en donde ya no es opcional sino obligatorio que la madre escuche el latido del niño antes de tomar la decisión de abortar.



- Que la consulta postaborto (IVE4) sea obligatoria, y antes de los 10 días comunicarse con la mujer para evaluar su estado de salud.



- Proporcionar anticoncepción eficaz, accesible y segura. Y obligatoria en el IVE4 para que no repita el IVE.



- Ofrecer educación sexual en acuerdo con las familias, que no sea una promoción burda de los llamados Derechos Sexuales y Reproductivos, que se oriente al ejercicio verdaderamente responsable de la sexualidad que no lleve al “si quedo me lo saco”.



En Uruguay con un sistema de salud de cobertura universal, accesible e integral, con educación sexual en todos los niveles de la educación formal, con programas de apoyo y contención para las mujeres en situación de desamparo, el número de abortos debería ser cero.