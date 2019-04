Hablando de prioridades... o hipocresías?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me sorprendió lo que leo en virtud de las donaciones de sumas millonarias por parte de particulares para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame (París, Francia), símbolo arquitectónico, cultural, artístico y político de la Humanidad.



Muchos indignados por las prioridades (que la hay por cierto y comparto) sociales humanitarias a la que destinar fondos privados.



Lo incoherente e ilógico desde mi lectura, es que veo en muros de muchos uruguayos, sostener que es cuestionable que se usen esos fondos en reparar una iglesia (fondos personales que la gente elige en qué gastar), pero no hace mucho tiempo atrás, aplaudían la “prioritaria” (¿?) construcción de casi 100 millones de dólares del Antel Arena (símbolo político del FA) con fondos públicos (del Estado sin consultarnos).



Hay algo que no me cierra...