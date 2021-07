Hablando de derechos...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como comenté en carta reciente, trabajé como empresa unipersonal los últimos 11 años de mi carrera laboral, en el marco de un proyecto PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) relacionado con el medio ambiente.



Preocupada por mi futura jubilación, presenté ante el BPS toda la información (contratos, copias de facturas, etc.) para que se estudiara mi caso.



El Directorio del BPS, finalmente, luego de que se llevara a cabo el estudio correspondiente, falló a mi favor, alegando mi condición de dependiente y subordinada, y pocos meses después de jubilarme se reformó retroactivamente mi jubilación, de acuerdo a lo resuelto.



Para ser breve, pasé a cobrar mi nueva jubilación –justa, a mi entender- durante los primeros 6 años de jubilada. En mayo de 2016, sin previo aviso (por una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la cual nunca tuve conocimiento), el nuevo Directorio del BPS rebajó mi jubilación a la mitad.



Reconozco que yo había trabajado bajo contratos PNUD firmados por mí y conociendo cuáles eran las condiciones.



Eso lo comprendo, a pesar de lo que planteo en mi carta anterior sobre la falta de equidad que supone, para una administrativa, trabajar bajo esas condiciones; y a pesar de que el BPS había tomado una resolución que me respaldaba con respecto a mis derechos como trabajadora dependiente y subordinada.



Lo que me parece muy grave/irregular, es que luego de cobrar un ingreso jubilatorio durante 6 años, cuando ya tenía una vida armada de acuerdo a mis posibilidades económicas, de un día para el otro, sin ninguna notificación previa por parte del BPS, mis “derechos adquiridos” vuelan de un plumazo, y yo tuve que conseguir dinero prestado, para pagar deudas contraídas con anterioridad, y ajustarme a una situación que me resultaba –y me sigue resultando- muy difícil de mantener con este nuevo ingreso.



A veces es necesario compartir, divulgar, desahogarse... para establecer un ámbito de justicia.