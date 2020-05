Habemus Presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde siempre, el Presidente de todos ha dicho y lo mantiene, que se quiere hacer cargo de la responsabilidad que tiene como Jefe de Estado.

Así fue que enfiló rumbo a Rivera porque se había complicado con la pandemia, tomó las medidas que correspondían y regresó a Montevideo por la tarde, pero no se fue para la casa, se dirigió a la del Sr. ex-Presidente Dr. Vázquez.



Y uno piensa: ¡qué diferencia cuando los roles estaban cambiados!

Durante 5 años, el Dr. Vázquez no le llevó el apunte, y por si fuera poco, fue a cambiar ideas con el dirigente más importante del partido que le está poniendo palos en la rueda desde antes del 1/3/20.



Toda medida que toma el gobierno, sobre el tema que sea, saltan enseguida criticando o en contra de todo.



Ante las dificultades que se plantearon, ¿qué hizo el Presidente? Convocó a los mejores científicos para resolver los problemas con rigurosidad científica, no como antes, que era todo improvisado.



Nuestro Presidente va a los mejores y no importa de qué partido son, lo único que sirve es el futuro de la República.

Como decía Eduardo J. Corso: "Aleluya, que así se hace la Patria".