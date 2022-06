Guerra en Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay guerras que duren 100 días, ni 100 años.



Se cumple la regla; el pasado viernes, Ucrania alcanzó los 100 días de guerra, desde que el dictador Vladimir Putin, con mentiras de que era una operación especial de su ejército, decidió asediar la frontera de Rusia con Ucrania.



Suponemos que en su cabeza ya albergaba la idea de invadir un país soberano y en paz; porque haciendo honor a la mentalidad de estos políticos, y como no le gustaba el Presidente de un país que no pertenece a Rusia desde hace ya 30 años, pensaba que todo era “coser y cantar”, para derrocar a un Presidente elegido por su pueblo. Y de esta manera, colocar otro que a él le gustase: un presidente “títere” que gobernase a su dictado. De ahí la denominación de dictador.



El Presidente ruso entró en Ucrania sin permiso de los anfitriones de ese país, y ni siquiera proclamó la guerra, sino que simplemente invadió un país con la excusa de que el Presidente Zelensky y su gobierno querían ingresar en la organización de la OTAN.



A estas alturas de la guerra, Putin ya se habrá dado cuenta de que lejos de disuadir a Ucrania ha puesto en valor la función de defensa de la OTAN y Suecia y Finlandia se han apresurado a solicitar su entrada en dicha Organización.



Rusia se torna como un país “paria” dentro de Europa, y es una lástima porque seguro que existe un porcentaje grande de rusos que no están de acuerdo con la invasión a Ucrania. Pero claro, es que tampoco estos se pueden manifestar en Rusia porque está prohibido con penas de cárcel, o incluso quizás son llevados a Siberia para realizar trabajos forzados hasta que se retracten de su pensamiento. Esto nos recuerda a la URSS comunista; pero claro, “de estos polvos, estos lodos“.