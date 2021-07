Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El ex presidente Mujica al no aprobarse el fideicomiso para Canelones, dijo que se puede instalar una grieta en nuestro país, como en la Argentina.



Acá existe una grieta desde que se instaló la sedición en un régimen democrático que tenía defectos.



Después ganaron el gobierno presentándose en elecciones como Partido, luego del daño irreparable que causaron.



Hicieron lo que quisieron en los 15 años de gobierno; despilfarraron cientos de millones de dólares que hoy serían muy necesarios por la pandemia.



Piensan que Venezuela y Cuba son democracias especiales, distintas, corriendo el riesgo de que la dictadura uruguaya sea considerada en los mismos términos.



Considero que la grieta está instalada desde hace mucho tiempo.



En los próximos años, seguramente va a aumentar y muchos países terminarán con dictaduras de izquierda o derecha. Quiérase o no, el tiempo lo dirá.