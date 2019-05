Al gremio del gas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Deseo dar testimonio de que el servicio del gas de Montevideo Gas nunca se suspendió por parte de sus trabajadores.



En eso dijo la verdad el Sr. Acosta, Presidente del gremio en un programa de TV. Pero expreso que deben cumplir las leyes porque para bien de todos vivimos en un Estado de Derecho. Soy obrerista pero no aplaudo al sindicalismo tal cual se está dando en nuestro país en las condiciones actuales.



Soy una ciudadana de este hermoso país. Por favor dialoguen todos, empresarios y empleados, nada de huelga de hambre que me pone muy triste. Soy de la clase trabajadora en otra área que no es la de Uds., hoy en retiro pero participo de las luchas obreras y sus reclamos que a veces los considero justos y otras no.



Aclaro que no pertenezco a ningún partido político. Extraigo las ideas de la gente, aquellas que me parecen justas. Luchar por sus derechos es muy respetable pero sin excesos, con reglas ajustadas a Derecho.