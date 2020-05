El grano y el granero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La cuarentena ha provocado experiencias y aprendizajes de todo tipo en la humanidad. “Pandemias” de acciones y reacciones en cadena a medida que arribaba; desafiando al conocimiento, creatividad, imaginación, entretenimiento, organización, solidaridad, responsabilidad. En fin, a todas las áreas que hacen a la vida del hombre y su comunidad.



Muchas lecciones aprendidas y por aprender en pos de adaptarnos a los cambios y retomar la “estabilidad” perdida, especialmente cuando de la salud se trata.



Aprendimos que, cuando hay responsabilidad, organización, espíritu de equipo, se garantiza llegar más fácilmente a los buenos resultados.



Aprendimos que el uruguayo es responsable, sensible, solidario y en circunstancias adversas, hace suya, presto, una buena causa por empatía con el necesitado. De yapa y sin pensarlo, recibe mucho más de lo que dio: el gracias del que nada o muy poco tiene; el gracias del uruguayo reintegrado a su país; el gracias muy emotivo, de los cruceristas por todos conocidos. Extranjeros que, un virus determinó que el barco encallara reclamando solidaridad, en un destino no pensado, pero les permitió, sin querer, conocer un país y especialmente su idiosincrasia. No podían creer que a su paso camino al aeropuerto, hubiera en la noche un pueblo embanderado despidiéndolos como se despide o recibe a un compatriota con la bandera de la patria agitada. Inolvidable el gracias de los niños de nuestro campo, que con espontaneidad cristalina, además de recrearnos orgullosos, su entorno y costumbres, expresaron la alegría de retornar al lugar donde Constitución y familia, le determinan cumplir. A ese deber, van disfrutando porque están transitando los caminos donde construyen su felicidad.



Este es el Uruguay en el cual todos queremos vivir, donde hay espacios para sentirnos protagonistas, útiles, orgullosos, porque aprendimos que nuestras obras son imprescindibles para el mejor pasar del otro.



Hoy el Uruguay quejoso y gris, del que todo venga del Estado, el de la crítica confrontativa y fragmentaria, el del que haga de la diferencia una bandera, debe dejar de tener protagonismo.



Al Uruguay altruista y próspero estamos todos convocados para construirlo y así entonar una vez más “…sabremos cumplir….”, porque…

“Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”.