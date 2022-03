El gran referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se va a producir el 27 de marzo, impulsado por el Frente y su aliado el Pit Cnt; más bien por este último, y el partido no se animó a contradecirlo aunque no estaba de acuerdo.



El 90% de la ciudadanía no conoce los 135 artículos. O sea, va a ser un clásico de Nacional - Peñarol; ganar como sea.



Va a servir para aumentar la grieta y estaremos cada vez más divididos, inclusive en las familias.



¿Quién va a ganar? Nadie.



La oposición tendría que haber esperado que fracasara la LUC y la elección próxima era un paseo. Pero tienen miedo que resulte bien.



¡Feliz referéndum!