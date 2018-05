Gran mediocridad

@|No hablo del hecho de que ninguno de los tres equipos uruguayos clasificó a la fase siguiente, sino de los hinchas de los tres equipos que se preocuparon más, o quedaron más contentos, porque los otros dos no clasificaron, que porque su equipo no clasificó.



Así vamos a seguir, como estamos, porque en el 87 cuando Peñarol salió campeón, Nacional envió un saludo de felicitación a su tradicional rival y formó un equipo como para lograr la siguiente Libertadores.



Algo impensado hoy, porque en 87/88 todavía nos sentábamos los hinchas de los bolsilludos y de los manyas, uno al lado del otro, cada uno gritaba los goles de su equipo y sufría los de su adversario; no éramos enemigos, pero nos íbamos sin saludar a los hinchas del otro cuadro. Ojalá algo cambie, hay que volver al pasado, porque pronto vamos a ser (ya lo somos) equipos del pasado que salieron campeones de la Libertadores.