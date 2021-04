La gran lección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estamos en un cruce de tren, una calle transitada sin semáforos, un barco que hace agua o alguien sin tapabocas frente a un asintomático con Covid. El peligro nos rodea. Nos busca y nos encuentra. Somos falibles. Imperfectos y endemoniadamente rebeldes.



¿Qué haremos? ¿Cómo daremos fin a todo esto?



El fin, esta vez no lo pondremos nosotros. El fin llegará de la mano de la ciencia, las vacunas lograrán lo que nosotros no pudimos. Derrotar este virus que nos desafía todos los días y nos quita con ligereza y crueldad a nuestros afectos, nuestros referentes, vecinos, amigos y seres anónimos que pelearon por sobrevivir y perdieron en una batalla solitaria y sombría.



¿No tenemos miedo? ¿No pensamos en mamá, papá? ¿La abuela? ¿El hermano? ¿Qué nos ocurre? ¿Quién me puede explicar cómo respiramos ese aire sin acordarnos de quién no ha podido hacerlo más? Sin acordarnos de quien se fue solo, asustado, sin despedidas. ¿Cómo no acordarse de quien cuida, contiene y trata de curar con todos los recursos lo que parece hasta ahora una guerra silenciosa, cobarde y sin tregua? ¿Qué egoísmo tan patético te lleva a creer que a ti no te va a pasar, que tus afectos están blindados y nada puede tocarte ni tocarlos? ¿Por qué defender la desobediencia anárquica de no seguir las reglas ni los protocolos, sólo para bailar una fiesta más sin remordimientos ni culpas?



En muchas partes del mundo hoy no existe la posibilidad de contener este mal, muchas personas no tienen opción y serán contra su voluntad, una cifra más de esas estadísticas que nadie maneja más que el injusto y terco destino.



Pero tú... tú puedes elegir... honra tu vida y la vida de quienes te rodean, genera conciencia, inteligencia y empatía por el otro.



La elección es simple y está frente a cada uruguayo, frente a cada ciudadano de este pequeño gran país. Nada nos pintará mejor como sociedad que la actitud que tomemos y promovamos. Quedate en casa... por vos, por mi, por todos.