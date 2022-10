Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|BPS: abuso y barbarie.



Luego de leer la carta titulada “Reclamo al BPS”, firmada por la Sra. Sylvia Vilches, publicada el pasado lunes, donde plantea que vive en el exterior (Italia), que está enferma y hace años intenta jubilarse pero no lo ha conseguido hasta el momento, me causó una gran indignación.



No entiendo cómo una entidad de tal magnitud como el BPS tiene la osadía, la irresponsabilidad de desmerecer y degradar a una funcionaria, o mejor dicho a un ser humano.



¿Son esos los principios hoy día utilizados en mi país? ¿Las personas encargadas de estas entidades están de acuerdo y apoyan estas conductas?

No vivo en el país desde hace 30 años, pero soy un asiduo lector de este medio y las noticias que en estos últimos 15 o 20 años me ha tocado leer, son indignantes. ¡Y esto es el colmo!



Espero se den cuenta del mal causado y actúen como lo deberían haber hecho hace mucho tiempo; con dignidad, honor y honestidad. Porque es la única forma de poder representar a una entidad como esa.