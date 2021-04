Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Uruguay 2020/2021. Pandemia mundial. Emergencia Sanitaria. Un gobierno luchando sin descanso contra esa pandemia.



Entre muchas medidas apela a la libertad responsable de los ciudadanos, en esa lucha contra el virus. La mayoría asume la responsabilidad.



Hubo muchos ciudadanos ausentes, pero el gran ausente a la cita fue el Frente Amplio. No sólo no colaboró en nada, sino que se dedicó en forma incansable a criticar, una y otra vez, al gobierno en los tiempos de buen control de la pandemia.



Llegó el momento menos deseado. Como sucedió en el mundo, el covid nos pegó duro.



Responsables: los irresponsables que no se cuidaron y no cuidaron a los demás. Y allí apareció el Frente Amplio en toda su plenitud, mostrando sus garras, en una lucha artera y despiadada contra el gobierno. Usando la pandemia para beneficio propio, hasta llegar a la mezquindad suprema de utilizar a los fallecidos como arenga política. Solicitando diálogo con una mano, mientras pegaba con la otra.



Cuando el país lo necesitó al lado del gobierno para luchar contra la pandemia, el Frente Amplio no estuvo allí. Fue el gran ausente de la lucha.



El pueblo tendrá memoria.