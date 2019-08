Los graffitis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Realmente uno ve la ciudad y está llena de graffitis. Cuando este arte se utiliza mal afea el entorno. No se salvan puertas, casas, cortinas de negocios, monumentos, vehículos, contenedores y así podría seguir enumerando cosas.



Sin embargo, hay algunos trabajos realizados en lugares permitidos que parecen verdaderas obras de arte; retratos de personalidades como Benedetti, Páez Vilaró, Gardel, Borges, Rada, etc.



Eso sí es lindo y da gusto; pero pintar cartelería, negocios, señales de tránsito, etc. considero que es sólo con el fin de provocar un daño y amerita una sanción.



Sería bueno (si aún no es así) que a los verdaderos artistas callejeros se les concediera lugares para mostrar su arte. Incluso iría más allá; que la Intendencia les diera los materiales y se encargaran de embellecer la ciudad e incluso sean ellos mismos que se encarguen de cuidarlos.