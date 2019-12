Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una anécdota



Después de haber leído todos los artículos excelentes sobre la batalla del Río de la Plata en donde estuvo muy involucrado mi padre, tanto que aparece en la foto publicada el miércoles, quiero contarles una anécdota que él me contó hace mucho, pero que nunca olvidé.



Como no se sabía que iba a hacer el Graf Spee, si iba a luchar o entregarse, pusieron un hombre con tres banderas de diferentes colores en el piso más alto del Palacio Salvo, una quería decir peleaba, otra lo hundían y otra conseguía escapar por difícil que fuera. En otro edificio que no recuerdo cual era había otro hombre con un telégrafo, cuando explotaron el barco le mostró al del telégrafo la bandera correspondiente y este inmediatamente trasmitió lo sucedido al mundo. El resultado fue que se enteraron los aliados y el mundo entero lo que había pasado antes que se sintiese el ruido de la explosión en la costanera uruguaya. Increíble pero verídico.



Difícil de entender en esta época moderna pero así fue. Como creo fue una anécdota poco conocida quise contarla.